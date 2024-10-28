مسابقة فنية وبروتوكول تعاون.. فعاليات متنوعة لملتقى "الرقابة النووية" بالأقصر

اختتمت محافظة الأقصر، فعاليات ملتقى الأقصر الأول لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والذي أقيم بمكتبة مصر العامة بالتعاون والشراكة مع صندوق مكتبات مصر العامة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وحضر الفعاليات، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والسفير محمد رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة والدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وقيادات التربية والتعليم بالأقصر وطلبة وطالبات المدارس بالمحافظة، والدكتورة ماهيتاب المناوى رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، ورامي عفيفي كبير أخصائي التعاون الدولي والتواصل الإستراتيجي، ومحمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.

واستهلت فعاليات الملتقى بتفقد ورش عمل لعدد من طلاب مدارس الأقصر، وافتتاح المعرض الفني "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في عيون طلائع الأقصر" وعقب افتتاح المعرض الفني، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة يمثلها الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة، وصندوق مكتبات مصر العآمة يمثله السفير محمد رضا الطايفي مدير الصندوق، وقد شهد التوقيع الدكتور هشام أبو زيد نيابة عن محافظ الأقصر، حيث نص البروتوكول على تعميم تجربة مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر في كافة محافظات الجمهورية بحيث تكون مكتبات مصر العامة في محافظات مصر المختلفة هي ذراع الهيئة في توعية الجمهور بمختلف المراكز والقرى.

وفي كلمته، أكد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، علي دعم الدولة للأفكار البناءة والقادرة علي خلق جيل واعي ومثقف بكل العلوم المختلفة خاصة المتعلقة بالعلوم النووية والإشعاعية مشيدا بدور الهيئة في تكثيف جهودها من خلال عقد الندوات التقيفية والتعليمية لجميع الطلبة بمختلف المراحل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، على دور الهيئة الذي حدده القانون رقم 7 لسنة 2010 باعتبارها جهة رقابية مستقلة تتولى القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات النووية، مشيدا بدور المكتبة في نشر الثقافة في مختلف ربوع المحافظة والعمل بقدم وثاق علي تحقيق الهدف المرجو منها، متوجهاً بأسمى آيات الشكر لمكتبة مصر العامة وكل العاملين بها على جهودهم في دعم دور الهيئة التوعوي، مؤكداً على دور الهيئة والتعاون مع المكتبات لتسويق أهداف وآليات عمل الهيئة لدى المجتمع الطلابي والأكاديمي لزيادة المعرفة والوعي ونشر خبرات الهيئة في مختلف المجالات.

وفي كلمته، أكد السفير رضا الطايفي أن صندوق مكتبات مصر العامة سعيد بهذا التعاون المشترك والذي يدعم الفكر الحديث لكي يواكب متغيرات المجتمع ويساهم في خلق نشئ ذو وعي ثقافي مستنير.

تعليم الأقصر تشارك في فعاليات الملتقى

وعقب افتتاح المؤتمر، تم افتتاح المعرض الفني بعنوان "الرقابة النووية والإشعاعية في عيون طلائع الاقصر" وهو المعرض الذي شاركت به مديرية التربية والعليم بمحافظة الأقصر، وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث شارك نحو 150 طالب وطالبة ممثلين عن عشرة مدارس، في الندوة التثقيفية بعنوان "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى عيون طلائع الأقصر" للتعريف بدور الهيئة، وتم خلالها شرح شروط المسابقة الفنية للرسم للأعمار السنية تحت ١٦ سنة، التى تنظمها المكتبة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، بحضور رامى عفيفى مسئول أول التواصل الاستراتيجى بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وقيادات توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر وتم تحكيم المسابقة من متخصصين من كلية فنون جميلة وتوجيه التربية الفنية.

وضم المعرض ما يزيد عن أربعين لوحة فنية لطلاب وطالبات مدارس الأقصر، والجاري العمل عليه بالتعاون بين الهيئة ومكتبة مصر العامة بالمحافظة والإدارة التعليمية بالأقصر، وقد أوضحت المعروضات الفنية مدى تفهم الجيل الجديد للدور الرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وبجانب المؤتمر وافتتاح المعرض، تم تكريم الطلاب والطالبات المشاركين في المعرض والحاصلين علي المراكز الأولى في مسابقة الرسم في معرض "هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في عيون طلائع الأقصر"، حيث شارك فيه الطلاب بأعمال فنية تعكس رؤيتهم لتأثير الطاقة النووية واستخدامها وفاز بها طلائع المكتبة بثلاث مراكز متتالية وتم تقديم هدايا عينية لهم تقديرا لمجهوداتهم.

جامعة طيبة التكنولوجية تشارك بفاعلية في ملتقى الرقابة النووية والإشعاعية

كما شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، بوفد برئاسة الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، في فعاليات الملتقى الأول لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمكتبة مصر العامة بمدينة طيبة، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في المجال النووي.

ضم وفد الجامعة كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

ورحب رئيس الجامعة بالدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مؤكداً على أهمية هذا الملتقى في نشر الوعي بأهمية الطاقة النووية واستخداماتها السلمية، وكذلك في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالمجال النووي في مصر، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالمجالات العلمية والتكنولوجية، وتسعى دائماً إلى توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لدى طلابها.

وأقامت جامعة طيبة معرضاً فنياً ضم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية التي أنجزها طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة. وقد لاقى هذا المعرض إقبالاً كبيراً من الحضور، الذين أشادوا بجمال التصميمات وإتقان الصناعة، إذ يأتي هذا المعرض في إطار حرص الجامعة على دعم المبادرات الطلابية وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

وفي ختام الملتقى، أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون بين جامعة طيبة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، والعمل المشترك على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وإجراء البحوث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

محافظ الأقصر يلتقي رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وكان الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، قد عقد اجتماعا مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بهدف تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والمحافظة، حيث أعرب شعبان خلال الاجتماع عن خالص شكره لجهود المحافظة ودعمها الدائم لدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التوعوي بما يجعلها تقدم نموذجًا رائداً للمحافظات المصرية في مجال التوعية بالدور الرقابي للهيئة. .

وخلال الإجتماع أوضح الدكتور سامي شعبان دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في حماية المواطنين والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية، كما أوضح خلال الاجتماع مراحل تطور البرنامج النووي وجهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في هذا الشأن.

الهيئة تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لشبكة ضباط الصف الأول

وكانت محافظة الأقصر، قد شهد فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لشبكة ضباط الصف الأول، والذي نظمته هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الفترة من 21-24 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 80 مشاركًا من دول العالم، ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم عقد النسخة الثالثة من المؤتمر في مدينة فيينا عام 2022.

وفي كلمة ألقاها الدكتور محمود جاد، رئيس إدارة الأمن النووي، نيابةً عن الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أكد من خلالها، حرص مصر الدائم على التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأمن النووي مع نظيراتها من الهيئات الرقابية والجهات ذات الصلة بالأمن النووي، سواء عن طريق استضافة الفعاليات والتدريبات التي تضم مشاركين من مختلف دول العالم، أو من خلال مشاركة خبراء الهيئة في البعثات المختلفة التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما توجه الدكتور محمد ميرزا ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بكل الشكر لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على حُسن التنظيم وعلى التعاون الدائم والمثمر بين الهيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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