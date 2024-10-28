رئيس "الشيوخ" يحيل طلبي مناقشة بشأن دعم التوسع الأفقي بالرقعة الزراعية

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلبا مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وكذلك سياسة دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك رد وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

واستعرض وزير الزراعة أمام الجلسة العامة اليوم، جهود الوزارة في ملف التوسع في الرقعة الزراعية، وكذلك خطط دعم الفلاح المصري، للنهوض بالقطاع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.