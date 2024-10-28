تحرير 64 محضرًا تموينيًا بحملات مكبرة في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق بكل دقة وصرامة.

وشددت محافظ البحيرة، على أهمية الالتزام بالشروط التموينية المحددة للسلع والمعروضات، وضرورة مطابقتها للمواصفات المحددة، والقضاء على أي محاولات للغش التجاري والتدليس.

وفي هذا السياق، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن سلسلة من الحملات التموينية المكثفة على الأسواق، تمثلت جهودها في ضبط 13500 عبوة منتهية الصلاحية لمستحضرات طبية في مركز دمنهور، حيث تم التحفظ عليها احترازياً لحين صدور القرارات القانونية بشأنها.

وحرر 64 محضرًا بحق منتهكي قواعد الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.