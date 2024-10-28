وكيل صحة بني سويف: إدخال خدمة فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن المركزي

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إدخال خدمة فصل مشتقات الدم داخل بنك الدم بمستشفى الفشن المركزي، ضمن الخدمات الجديدة التى يتم توفيرها للمواطنين من فصائل الدم ومشتقاته، ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مديرية الشؤون الصحية، وحزب مستقبل وطن بالمحافظة تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة.

أوضحت الدكتورة سماح، أن تم توفير أيضًا عددًا من أجهزة فريزر البلازما وهى عبارة عن أجهزة مخصصة للتخزين الآمن لبلازما الدم المجمدة أو مكونات الدم في درجات حرارة معينة بعد عملية الفصل، حيث وجهت الشكر لحزب مستقبل وطن ببني سويف على البروتوكول والذى يهدف من خلاله إلى تعزيز الخدمة الصحية المختلفة داخل مركز الفشن.