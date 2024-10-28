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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وفد فيفا يسلم الأهلي شهادة المشاركة في كأس إنتركونتيننتال

وفد فيفا يسلم الأهلي
وفد فيفا يسلم الأهلي شهادة المشاركة في كأس إنتركونتيننتال
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سلم وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس الانتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الاماراتي التي تجمع الفريقين مساء غد ضمن منافسات البطولة.

 قام ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الاماراتي بتسليم النادي شهادة المشاركة بالبطولة الى الكابتن سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر وأن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون البنفسجي، فيما يرتدي فريق العين طاقما من اللون الأسود بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني.

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