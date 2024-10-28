ads
الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تأمين صحي بني سويف ينظم يوما علميا عن فقر الدم

جانب من اليوم العلمي
جانب من اليوم العلمي بالتأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نفذ فرع التأمين الصحي ببني سويف، يوماً علمياً عن "فقر الدم الانحلالى المكتسب PNH"،وذلك في إطار خطة الهيئة العامة برئاسة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبإشراف الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح ، مدير عام فرع الهيئة  ببني سويف

حيث أوضح مدير عام الفرع ، أن اليوم العلمى تم عقده ضمن خطة البرامج التدريبية التي تنفذها إدارة التدريب بفرع التأمين الصحي ببني سويف، تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب،والعلاقات الثقافية  بحضور :الدكتورة عبير شعبان، مدير التدريب بالفرع والدكتور احمد فتحى رئيس قسم الأطفال والدكتورة شريين صلاح مدير التموين الطبي ، مشيراً  إلى أهمية التدريب والتعليم المستمر بهدف زيادة الخبرات المكتسبة لتحقيق الجودة فى كافة الخدمات المقدمة لتحقيق رضا المريض.

 وأكد مدير عام الفرع أن اليوم العلمى لقسم الأطفال بمستشفى التامين الصحى،والذي أقيم برعاية أحد الشركات،تركز حول التوعية والتعريف  بمرض PNH ( Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria)وهو مرض مناعى نادر جداً يحدث فيه تكسير فى كرات الدم الحمراء وانيميا حادة مما يستلزم نقل دم ،حيث أنه تم تشخيص حالة واحدة بهذا المرض من بنى سويف وفى انتظار قدوم العلاج للبدء فيه، وتعتبر هذه الحالة أول حالة سوف تتلقى العلاج تحت مظلة التامين الصحى

 شارك في اليوم العلمى 25 من أطباء الأطفال والصيادلة والتمريض لمناقشة طريقة إعطاء الدواء الخاص بالمرض وتوفير أعلى سبل الرعاية والأمان،وقد ألقي الدكتور أحمد فتحى رئيس قسم الاطفال بالمستشفي محاضرة عن مرض   PNH

الادارة العامة للتدريب الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي بني سويف اليوم العلمي مستشفى التامين الصحي