كأس إنتر كونتيننتال.. 25 لاعبا في قائمة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي

وصلت بعثة نادي العين الإماراتي إلى القاهرة منذ ساعات استعدادا لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وضمت قائمة العين الإماراتي لمباراة الأهلي 25 لاعبا وهم : خالد عيسي ومحمد بوسنيه وكوامي وميشيل وحسن ساتي وخالد الهاشمي وايريك وخالد بطي وبندر الأحبابي ووسالوموني وبارك يونج واحمد برمان وتراورى ويحيي نادر وبلاسيوس وجينو انفانتينو وكاكو وخالد البلوشي ومحمد عباس ومحمد عوض الله وسيفوفيا وسنابريا وسيكو بابا وكودجولابا وسفيان رحيمي.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العين الإماراتي

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتذاع مباراة المارد الأحمر والزعيم الآسيوي على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، وأون تايم سبورت.