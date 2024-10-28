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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بني سويف تستعد لتوسيع أنشطة مكتبتي مصر العامة والمركزية

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد في زيارة للمكتبات
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تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، المكتبة العامة المركزية ومكتبة مصر العامة ببني سويف،لمتابعة الأنشطة الثقافية والخدمية المقدمة للمواطنين، والوقوف على الاحتياجات اللازمة التي لدعم  وتطوير تلك الروافد الثقافية

 خلال الزيارة، ناقش السكرتير العام المساعد سبل دعم المكتبتين ببني سويف، وتطوير برامجها التدريبية والثقافية لتلبية احتياجات الجمهور، مع التركيز على تعزيز القدرات التدريبية وتوسيع الأنشطة التي تنمي المهارات الرقمية للمستفيدين بما يساهم في نشر مهارات الحاسب الآلي والتدريبات اللازمة لأبناء المحافظة، تحقيقًا لأهداف التنمية البشرية وفق رؤية مصر 2030.

 رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة :علي يوسف رئيس المدينة،عباس سيد، مدير المكتبة، عاطف عطا الله، أسامة عبد اللطيف، محمد حسن مسؤول التدريب والتخطيط، والتسويق.

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