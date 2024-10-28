مصرع عامل سقط من أعلى سقالة داخل مصنع بأكتوبر

لقي عامل مصرعه عقب أختلال توازنه إثر سقوطه من أعلي سقالة أثناء عمله لصيانة الإنارة داخل أحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط عامل داخل مصنع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل بصيانة الإنارة داخل أحد المصانع أختل توازنه ولقي مصرعه متأثراً بإصابته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.