بعد 40 عامًا من الاختفاء.. بطلة "هند والدكتور نعمان" تتصدر الترند

ظهرت الفنانة ليزا شحاتة بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان" بعد غياب استمر 40 عامًا خارج مصر، وتصدرت محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم".

من هي ليزا شحاتة بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان" ؟

ظهرت الفنانة ليزا في مسلسل "هند والدكتور نعمان" ونجحت في لفت الأنظار إليها حيث قدمت دور الطفلة هند حفيدة الفنان كمال الشناوي الذي تم إنتاجه عام 1984، وتم عرضه في عدد من الدول مثل تركيا، ألمانيا وماليزيا.

وناقش العمل علاقة الأحفاد والأجداد في إطار اجتماعي، حيث يبدأ بخلاف بين ابنة الدكتور نعمان وزوجها حول من يقوم برعاية ابنتهما هند أثناء غيابهما ويقرر تركها مع الجد، وهنا تبدأ الكثير من المفارقات المضحكة والتي لا تخلو من جو بوليسي لكون هند رأت جريمة قتل وهي الشاهدة الوحيدة فيها، ويبدأ صراع داخلي لدى جدها بين رغبته في حمايتها وحرصه أيضًا على الحقيقة حتى تصل ابنته في اخر المسلسل وتأخذ هند وحينها يعرف كم التغيير الذي فعلته به هند، حيث جعلته يهتم أكثر بالآخرين بدلًا مما كان عليه قديمًا.

الفنانة ليزا عن مسلسل "هند والدكتور نعمان": لم أتعلم التمثيل

كشفت الفنانة ليزا عن مشاركتها في مسلسل "هند والدكتور نعمان" خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "كان عندي سبع سنين أثناء تصوير المسلسل، ومكنتش مدركة أن العمل ممكت يحقق نجاحاً كبيرًا وأصبحت طفلة مشهورة".

وتابعت: "أول مرة عرفت إني مشهورة وقت عرض المسلسل للمرة التانية، كنا في المصيف والناس كانت بتسيب المصيف وتروح تتفرج على المسلسل، دي كانت أول مرة أعرف بجد إني مشهورة، لم أتعلم التمثيل، بل كنت أقدم دوري بطريقة طبيعية، وانفذ ما يُطلب مني".

الفنانة ليزا شحاتة أم لتوأم

تزوجت الفنانة ليزا شحاتة في سن 19 عاما، واستمرت حياتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأنجبت توأم جيما وجوزيف في الـ21 من عمرها.

وقالت: "هما أحلى حاجة في حياتي، عندما عرفت أنني حامل في توأم، لم أكن مصدقة وشعرت أن ربنا استجاب لكل صلواتي، وكل ما كان نفسي أن يكون مع أمي، كنت أقدمه لأولادي، هما الآن تخرجوا من الجامعة وبدأوا في الانطلاق في الحياة".