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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح مبنى العنايات الجديدة بمستشفى أشمون العام

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مبني العنايات الجديدة  بمستشفي أشمون العام، وجاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات لدفع منظومة العمل وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.

وقد أزاح محافظ المنوفية  الستار عن اللوحة التذكارية، وتفقد عددًا من أقسام العنايات ومنها العناية العامة، القلب، قسم الباطنة، وخلال تفقده لمنظومة العمل بوحدات العناية المركزة الجديدة، اطمأن علي الحالة الصحية للمرضي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أنه تم تزويد وإضافة عدد 9 أسرة للعناية؛ ليصبح الإجمالي عدد الأسرة بالمستشفي 26. وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة للمرضي والمترددين واستقبال الحالات الحرجة من داخل وخارج المحافظة وتخفيف آلام المواطنين.

كما قام محافظ المنوفية بتفقد تجهيزات مبني الغسيل الكلوي الجديد، واستمع إلى رؤية إدارة المستشفى لألية سير منظومة العمل، وأشاد المحافظ بمستوى حجم الإنشاءات والتجهيزات بالمبني والتى تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وخلال تفقده، قدم محافظ المنوفية الشكر والتقدير إلى رجال الأعمال (الحاج محمد الخشن وجمال البرعي) لدورهم المجتمعي الفعال في دعم القطاع الطبي بمستشفي أشمون العام والارتقاء بجودة الخدمات إلى الأفضل، كما وجه المحافظ بصرف مكافأة مالية للمتميزين بمستشفي أشمون العام تقديراً لجهودهم المبذولة ودعماً لهم.
كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفي أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 ، للوقوف على نسب الإنجاز وتسريع معدلات الأداء لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمحافظة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي ، وقد أشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع ، مؤكدا أن مستشفي اشمون الجديدة سيعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

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الحالات الحرجة الغسيل الكلوي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات التنموية المنوفية