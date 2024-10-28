بعد تكريم وزيرة التضامن.. "البوابة نيوز" تحاور الأب القدوة في بورسعيد

حاورت "البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، أحمد النحاس، "الأب القدوة" الثالث على مستوى الجمهورية، والأول على مستوى محافظة بورسعيد لعام 2024، عقب تكريم دكتور مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، له الأسبوع الماضي.

بعد تكريم وزيرة التضامن.. "البوابة" تحاور الأب القدوة الثالث على الجمهورية والأول على بورسعيد

وأعرب "الأب القدوة" عن سعادته عقب تكريمه وتقدير الدولة لتعبه وجهده كأب، مشيرا إلى أن زوجته توفيت سنة 2013 بعد معاناة مع المرض استمرت 3 سنوات، تاركة ليه "نورهان" طالبة بالصف الثاني الإعدادي، و"روان" بالصف الأول الإعدادي، مضيفا:"تحملت مسؤلية البنات ودراستهم وأعمال ومسئوليات المنزل بمفردي، بجانب عملي في وظيفتي، حيث كنت أعمل وكيل الكلية التكنولوجية لخدمة المجتمع، بجانب عملي مدير عام رعاية الطلاب، ورغم نصيحة الجميع لي بالزواج، لكن كنت أرفض هذه الفكرة تماما، كنت أتابع بناتي ومسؤلياتهم، وقمت بدور الأب والأم معا".

واضاف:"كنت حريص على عدم الزواج حتى تكون علاقتنا قوية وناجحة كنت لهما الصديق، وكنت أرافقهم في كل مكان، حتى وصلوا الى الجامعة وحصلت ابنتي نورهان على ليسانس تربية قسم إنجليزي، وروان ليسانس تربية قسم دراسات اجتماعية، الحمد لله ربنا وقف معايا، النية كانت خالصة لله، لم أترك بيت الله يوما، كنت من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت".

وأشار إلى أنه تقدم شاب لخطبة ابنته، واعتبره ابنا ثالث له وأخبره بذلك وأوصاه على ابنته، مضيفا قائلا:"أتحدث مع زوجتي يوميا في كل أرجاء المنزل وكأنها معي، فلقد كنت أخبرها بكل تفاصيل حياتنا أنا وبناتي.. هي لم تتركنا يوما".

وأختتم حديثه قائلا:"اتمنى أن يعي الجميع أن دور الأب في حياة ابنائه والأسرة ككل ليس توفير الأموال فقط، ولكن التربية والأمن والأمان واستقرار الأسرة ونجاحها".