"لوفتهانزا" تعلن تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 25 نوفمبر المقبل

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، اليوم /الاثنين/، تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 25 نوفمبر المقبل، في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان.



وذكرت المجموعة، التي تضم الخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية ولوفتهانزا والخطوط الجوية الدولية السويسرية (سويس) - في بيان أوردته قناة (فرنسا 24) الإخبارية - أنها قررت تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 25 نوفمبر المقبل.

وأكدت المجموعة أيضا استمرار تعليق الرحلات الجوية لشركة "يورووينجز" التابعة لها إلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر.