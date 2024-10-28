فريق طبي بمستشفى رشيد المركزي ينجح في إجراء 9 عمليات جراحية حرجة

تمكن فريق الأطباء والممرضين بمستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، من إجراء 9 عمليات جراحية.

وتضمّنت هذه العمليات 8 حالات قطع بأوتار الكتف بالمنظار، بالإضافة إلى حالة تثبيت فقرات.

قاد فريق العظام، الدكتور أنس سالم والدكتور أحمد فكيه، بالتعاون مع فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور محروس خليف في مجال المخ والأعصاب، والدكتور محمد طارق في تخدير المرضى، مشرفي التمريض برئاسة نادية رجب وبسنت اللبان.

تأتي هذه الجهود المبذولة في إطار المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار، بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، علي أهمية هذه الإنجازات في سياق تطوير الخدمات الصحية بمصر، معبرًا عن شكره لجميع القائمين على هذا النجاح، مشيدًا بجهودهم الحثيثة في تقديم الرعاية الصحية المميزة للمرضى.

وفي سياق متصل، أشار وكيل المديرية، الدكتور سامح عبداللطيف، إلى أهمية التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، مؤكدًا على تذليل العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة.