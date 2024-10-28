الاحتلال يزيد وتيرة الاعتقالات والاقتحامات بالضفة الغربية.. فيديو

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ هناك تسارع في وتيرة المعتقلين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ تزايدت وتيرة الاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من كبار السن وقيادات للفصائل الفلسطينية وأطفال وأسرى سابقون.

وأضاف «السلامين»، خلال تصريحات على الهواء مع الإعلامي خالد عاشور مقدم "جولة المراسلين"، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال أمس 12 فلسطيني من محافظة نابلس وسلفيت وبيت لحم، مشيرة إلى أنّ مدينة سلفيت شهدت تحقيقات بالجملة لعشرات الفلسطينيين أُفرج عنهم في ساعات الصباح، لكن التحقيقات الميدانية زادت وتيرتها أيضا في الآونة الأخيرة للشبان الفلسطينيين.

وتابع: «الاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين، وجرى اعتداء على تجمعات وعلى مدرسة عرب الكعابنة التي تقع في المعرجات في الضفة الغربية بين محافظتي رام الله والبيرة، كما يقوم المستوطنون بإرهاب الطلاب الفلسطينيين في تجمع عرب الكعابنة».