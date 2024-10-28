بوريل: الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار على جانبي الخط الأزرق

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار على جانبي الخط الأزرق"، وهي المنطقة العازلة التي تمتد نحو 120 كيلومترا بين الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل.



وحسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الاثنين/؛ فإن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع الأعضاء الـ 43 في الاتحاد من أجل المتوسط (يو إف إم) خلال المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، واصفا الهجمات التي تشنها قوات الدفاع الإسرائيلية ضد البنية التحتية وأفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/ بـ "غير المقبولة".

ودعا لإنهاء العنف في قطاع غزة وخاصة في شمال هذه المنطقة.. مشيرا إلى أنها تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية..قائلا إن الطريقة التي تُشن بها هذه الحرب ضد المدنيين تثير مخاوف جدية وتثير الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها".. مطالبا الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ​​إلى الالتزام بالضغط من أجل وضع حد لهذا الوضع المأساوي.

وكانت لبنان وإسبانيا قد دعتا في بيان مشترك في وقت سابق من اليوم إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار للسماح بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701؛ لإعادة بسط سيادة الدولة على كامل ترابها، ولضمان عودة النازحين على كلّ من جانبَي الخط الأزرق إلى منازلهم.