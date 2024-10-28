جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يتابع استقبال طلبات التصالح والاستماع لمطالب المواطنين بزفتى

قام اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم بجولة مفاجئة ،بمبنى رئاسة مركز ومدينة زفتى لمتابعة استقبال طلبات التصالح والاستماع لمطالب المواطنين ، في أطار المتابعة الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات لضمان انهاء الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير للجودة.

وحرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي واستمع لبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم للحصول على الخدمات الحكومية التي يوفرها المركز، موجهًا بدراسة بعض الموضوعات التي طرحها المواطنين والتي يتعلق بالخدمات التي يرغبون في الحصول عليها.

و تابع المحافظ معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح، وراجع عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح في بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهاً بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح، والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.

ووجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية .

وأكد المحافظ على التواجد على مدار اليوم لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

كما وجه المحافظ بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، ورصد كافة شكاوى المواطنين وإتخاذ الإجراءات العاجلة حيال مطالبهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الإداري داخل دواوين المجالس والمدن والوحدات المحلية وتبنى الرؤى والأفكار الغير تقليدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.