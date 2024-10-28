10 جنيهات تراجعا.. أسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب المحلي استمرار في التذبذب خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل التحركات العرضية للذهب العالمي، حيث يعتمد الذهب المحلي حالياً في تسعيره على سعر الذهب العالمي، خاصة مع استقرار عوامل التسعير الأخرى.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند 3730 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3720 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير، بينما قد انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 2 جنيه ليغلق جلسة الأمس عند 3733 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3735 جنيه للجرام.

التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي ووصوله إلى مستهدف عند المستوى 3750 جنيه للجرام قبل أن يتراجع من هذه المنطقة ويستمر في التذبذب تحتها بهدف تجميع الزخم الكافي للعودة للارتفاع مجدداً واختراق هذا المنطقة وصولاً إلى مستهدفه عند 3800 جنيه للجرام.

الجدير بالذكر أن حركة سعر الذهب العالمي تعد هي المحرك الأولى لذهب المحلي حالياً وذلك بسبب استقرار عوامل التسعير الأخرى مثل سعر صرف الدولار الذي يشهد تغيرات محدودة، بالإضافة إلى الطلب المحلي على الذهب الذي يشهد تراجع خلال الفترة الأخيرة.

حتى الآن المتوقع هو المزيد من الاستقرار في عوامل تسعير الذهب المحلي بسبب توقعات بقاء سعر الصرف يتحرك بشكل مستقر دون تقلبات كبيرة، كما سيبقى الطلب على الذهب متراجع بسبب الضغوط المادية على المستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار ما ينتج عن هذا من ضغوط للتضخم وتراجع للمدخرات.



توقعات أسعار الذهب

شهد سعر الذهب العالمي تذبذب مع بداية تداولات الأسبوع بسبب تأثره بتراجع المخاطر في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي، ولكن تستمر الأسواق في ترقب البيانات الأمريكية الهامة التي تصدر هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على تحركات الذهب بشكل كبير.

أظهر سعر الذهب المحلي استقرار في تداولات اليوم بسبب التحركات العرضية لسعر الذهب العالمي، حيث يبقى سعر الذهب العالمي هو المحرك الأول لسعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار تحركات سعر صرف الدولار بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي على الذهب.

حتى الآن استطاع الذهب العالمي أن يبقي على مكاسبه وعلى فرصه لتسجيل ارتفاع خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن أغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2740 دولار للأونصة، ولكن عليه الآن تجميع الزخم الكافي لتخطي القمة السعرية الأخيرة عند 2758 دولار للأونصة ليستكمل مسيرة الصعود مستهدفاً المستوى 2800 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

بعد أن وصل سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى مستهدفه عند المستوى 3750 جنيه للجرام خلال الأسبوع الماضي، يستمر حالياً في التذبذب تحت هذا المستوى في محاولة لتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الصعود وتخطي هذه المنطقة واستكمال الصعود ليستهدف المستوى 3800 جنيه للجرام.