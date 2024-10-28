رانيا محمود ياسين في الجونة لحضور عرض فيلم "قشر البندق" بعد ترميمه

غادرت الفنانة رانيا محمود ياسين صباح اليوم إلى مهرجان الجونة السينمائي لحضور عرض فيلم “قشر البندق”، الذي تم ترميمه حديثًا، وهو الفيلم الذي يعود إنتاجه إلى والدها الراحل الفنان الكبير محمود ياسين.

وأعربت رانيا عن سعادتها الكبيرة بعودة الفيلم إلى الشاشة بجودة عالية، معتبرةً ذلك تكريمًا لإرث والدها الفني العريق، وأشارت رانيا إلى أنها انتهت من تجهيزات إطلالاتها الخاصة بالمهرجان، حيث اختارت مجموعة من الأزياء من تصميم بهيج حسين، تتميز بطابع جديد ومختلف على شخصيتها، في إطار من الاحتشام والرقي، بما يتناسب مع حضور فعاليات المهرجان وأجوائه.



