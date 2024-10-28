القاهرة الإخبارية: عملية الاغتيال الإسرائيلية ببلدة عاريا بجبل لبنان فشلت

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ عملية الاغتيال الإسرائيلية عبر قصف مسيرة في بلدة عاريا بجبل لبنان فشلت، إذ جرى إطلاق صاروخ بين إحدى سيارتين على طريق الأوتوستراد في منطقة عاريا، موضحا أنّ السيارات تعرضت لبعض الأضرار الخفيفة، فضلا عن إمكانية نجاة السائق.

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي خالد عاشور، مقدم برنامج "جولة المراسلين"، عبر قناة القاهرة الإخبارية"، أنّه حتى الآن لم يوجد أي من البيانات الخاصة بالعملية سواء من جانب الاحتلال الإسرائيلي أو الخاصة بحزب الله، لكن الموقف لم يتضح حتى هذه اللحظة.

وتابع: «الصواريخ التي استخدمت في هذه العملية هي صواريخ النينجا منزوعة الرأس الانفجارية وتحمل قرابة 50 كيلومترا من المعادن وهي التي تعمل على إصابات بالغة، لكن هذا الصاروخ الذي سقط أدى إلى تضرر سيارة وإصابتها ببعض الإصابات البالغة سواء في الزجاج الخارجي وبعض الشظايا التي تطايرت في الجسم الخارجي للسيارة».

وواصل، أنه منذ قليل توجه فريق من البحث الجنائي مكان الحادث بعد الاستهداف مباشرة، وتم فحص السيارتين المستهدفتين.



