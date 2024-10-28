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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انخفاض الطلب المادي على الذهب في الصين بنسبة 11.18%

تراجع الطلب علي الذهب
تراجع الطلب علي الذهب في الصين
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قالت جمعية الذهب المدعومة من الدولة الصينية، اليوم الاثنين، إن استهلاك الذهب في الصين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 انخفض بنسبة 11.18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 741.732 طن حيث أثرت الأسعار المرتفعة على اهتمام الشراء بمنتجات الذهب.
أكد تحليل فني صادر عن جولد يبليون اليوم، أظهرت البيانات من جمعية الذهب الصينية أن شراء المشغولات الذهبية التي تمثل 53.9% من إجمالي الاستهلاك، انخفض خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر إلى 400.038 طن، بانخفاض 27.53% عن نفس الفترة من العام السابق.
بينما بلغت مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية، التي تعكس عادة الطلب على الملاذ الآمن، فقد ارتفعت بنسبة 27.14% إلى 282.721 طن.

يأتي هذا ، فيما شهد سعر الذهب العالمي تذبذب مع بداية تداولات الأسبوع بسبب تأثره بتراجع المخاطر في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي، ولكن تستمر الأسواق في ترقب البيانات الأمريكية الهامة التي تصدر هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على تحركات الذهب بشكل كبير.

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