رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد إطلاق "تمكين" للتوعية بحقوق الطلاب ذوي الهمم

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الاحتفال بإطلاق مبادرة "تمكين" والتي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، وذلك بمقر جامعة القاهرة، وجاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الاعلى للجامعات ،والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، ورؤساء الجامعات المصرية ، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي ، وحملة مانحي الأمل العالمية.

وتأتي مبادرة "تمكين" في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد جسور التواصل مع أبناء مصر من ذوي الهمم، وانطلاقًا بأحقيتهم في الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، ومنحهم فرص متكافئة تُمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، من خلال مشاركتهم في أنشطة متكاملة إلى جانب زملائهم وتعزيز التعاون وروح العمل المُشترك بين جميع الطلاب.

ومن المقرر أن تنطلق المبادرة في أقاليم مصر السبعة وفقًا للتقسيم الجغرافي الذي وضعته مبادرة "تحالف وتنمية" في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث انطلقت المرحلة الأولى للمبادرة من جامعة القاهرة كممثل للإقليم الأول "إقليم القاهرة الكبرى" بالاشتراك مع باقي جامعات الاقليم، وسوف يتم تنظيم احتفالية دولية كبرى بنهاية المرحلة الأخيرة للمبادرة في الإقليم السابع "اقليم جنوب الصعيد" بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة.