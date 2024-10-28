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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لبنان تحت القصف.. شهداء ومصابون في غارة استهدفت مدينة صور جنوبي البلاد

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أكدت فاطيما رسلان مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ نهار أمس كان مليئا بالمجازر، إذ استهدف الاحتلال الإسرائيلي بعلبك ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وعدد كبير من الجرحى، كما استهدف الاحتلال شقة سكنية بمنطقة صيدا كان يوجد بها أشخاص كثر ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص.

وأضافت رسلان، عبر «جولة المراسلين»، التي يقدمها الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مجزرة إسرائيلية حصلت في منطقة برج الشمالي تسببت في استشهاد 3 من المسعفين.

وتابعت، أن كل هذه المجازر امتدت إلى اليوم، ومنذ دقائق هدد الاحتلال الإسرائيلي مدينة صور كاملة بأنها ستستهدف وجاءت اتصالات لاتحاد البلديات بأنه سيتم استهداف هذه المنطقة وجرى تحديد شوارع معينة، مثل شارع الدكتور علي الخليل وشارع نبيه بري.

جنوب لبنان قوات الاحتلال الإسرائيلي