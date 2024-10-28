بالصور.. تكريم الفائزين في مسابقتي مصر في عيون "أبنائها في الخارج" و"أطفال العالم"

أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب أحمد عبد العليم حفل توزيع جوائز مسابقتي المركز الدوليتين "مصر في عيون أبنائها في الخارج" في دورتها الأولى و "مصر فى عيون أطفال العالم".

وقد أقيمت فعاليات الاحتفال في مركز الهناجر للفنون مساء السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤، وبدأ الاستقبال بفقرة التنورة مع لاعب التنورة كريم عبده، ثم افتتح أ.د أسامة طلعت الأمين العام معرض لوحات الفائزين بالمسابقات من أنحاء العالم بجوائز ذهبية وفضية وشهادات تقدير، وتم الاستقبال في المعرض بالزي الفرعوني للأطفال طلال حمدي ونجلاء رمضان وعلاء هشام، كما أقيم معرض اللعبة اليدوية الدولية ومعرض كتالوج المسابقات ومعرض لإصدارات المركز.

وبدأت فعاليات الاحتفال بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية بالسلام الوطنى، ‏أعقبه عرض فيلم وثائقي عن المركز والمسابقات الدولية والدول المشاركة وأكتر الدول المشاركة السعودية إعداد أ. أحمد طلب تنفيذ وإخراج الفنان جلال الدين جمال، ثم كلمة رئيس المركز الباحث أحمد عبد العليم بالشكر والترحيب بالحضور ودعوة النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ وصاحب مقترح مسابقة مصر في عيون أبنائها في الخارج، بإلقاء كلمته وأبدى إعجابه الشديد بالمعرض والكتالوج والمسابقة والمشاركين، وبعدها كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وكلمة سعادة السفيرة علياء برهان نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، وأخيرا كلمة الدكتورة رانيا عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية.

ثم بدأت الفعاليات الفنية بعرض لفريق بنات الأمل للصم وضعاف السمع بحلوان، ثم عرض غنائي لفريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض والذي تغنى بمجموعة من الأغنيات منها ميدلي وطني لأشهر الأغاني الوطنية وميدلي لاغاني سيد درويش التراثية وأغنية من أوبريت النيل من إنتاج المركز آخر أشعار الراحل شوقي حجاب وألحان وتوزيع المايسترو وائل عوض، وبعدها قدمت فرقة "بنات وبس" بقيادة عبد الرحمن أوسكار مجموعة من العروض الاستعراضية.

وأعقب ذلك التكريمات، حيث قام الأمين العام بتقديم درع المركز للسفيرة د.علياء برهان د. رانيا عبد اللطيف والنائب رامي جلال.

واختتم الحفل بتكريم الأطفال الفائزين بالمسابقات وتسليم الجوائز لسفير دولة باكستان، المستشار الثقافي اليمني، المستشارة الثقافية لدولة بنما.

وشارك في الاحتفال الاتحاد العام للمصرين في الخارج، برئاسة السيد المهندس/ إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد، والدكتورة/ إيمان الشامي المدير الإقليمي بالشرق الأوسط، والاتحاد تم تأسيسه بالقرار الجمهورى رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٨٣ والقرار الوزارى رقم ( ١٣٢ ) لسنة ١٩٨٥ لوزارة التضامن الإجتماعي ويضم الاتحاد جميع المصريين بالخارج والعائدين منهم ويعمل علي خدمة قضاياهم وتقديم الخدمات الثقافية واللوچيستيه والتنسيق بشكل مباشر مع وزارة الخارجيه لتحقيق أهداف الدولة المختلفة وإستراتيجيات الدولة في دعم كافة المصريين بالخارج وهذا من خلال فروعه بكافة دول العالم.