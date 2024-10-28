باحث: المقترح المصري لوقف إطلاق النار جاء في توقيت مناسب للغاية

قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ المقترح المصري الذي يقضي بهدنة يعقبها مفاوضات للوقف الدائم لإطلاق النار جاء في وقت مناسب للغاية، معلقا: «أعتقد أنها فرصة والفرصة لم تأتي من طبيعة هذه الدعوة لإيقاف الحرب بقدر ما هي المخرجات التي نتجت عن الضربة الإسرائيلية إلى إيران وعدم الرد الإيراني باعتبار أن كل منهما حقق الكثير من المصالح التي كان ينادي بها».

وأضاف «ملكاوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب عندما يقول إنّه حقق جميع أهدافه، إذ إنّ الهدف من ضربة إيران هو القضاء على المفاعلات النووية وإخراج نيران من البرنامج النووي، ولكنه لم يضرب إطلاقا أي مفاعل نووي.

وتابع: «اشتدت الضربات أيضا على القواعد العسكرية الإسرائيلية، إذ تم ضرب قاعدتين عسكريتين رئيستين في فلسطين المحتلة تابعتين لدولة الاحتلال، كما جرى ضرب بعض القواعد في إيران يُقال إنّها للوقود الصلب وتجهيز الصواريخ الباليستية طويلة المدى».