"الخدمات المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI".. لقاء تعريفي بـ"حاسبات الفيوم"

شهد الدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بجامعة الفيوم لقاء تعريفي عن "الخدمات المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI"، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

وذلك بحضور المهندس محسن دياب مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالفيوم، الدكتورة إيمان هشام المدير التنفيذي لمركز تميز تقنيات الجافا بالمعهد، المهندسه منى محروس مدير مسار تطوير تطبيقات الجافا، المهندس أحمد مازن مدير مسار تطوير تطبيقات الموبايل، وعدد من طلاب الكلية، وذلك اليوم الأثنين بالكلية.

أكد الدكتور محمد خفاجي أن جامعة الفيوم تتألق عامًا بعد عام فى مجال تكنولوجيا المعلومات بعقول أبنائها، مشيرًا إلى أن كلية كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات سوق العمل وتنمية مهارات خريجيها.

وأشار المهندس محسن دياب إلى تأثير الثورة الرقمية على الحياة بصورة لا يمكن إغفالها وقد تحكمت في نمط الحياة وأصبح التطور مرتبطًا إلى حد كبير بقدرة الدول على مسايرة هذا التطور السريع، مؤكداً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل من خلال برامج التدريب بالمعهد على تطبيق خطة طموحه لبناء مهارات الخريجين.

وخلال اللقاء تناول السادة ممثلو معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التعريف بالمنح والمبادرات والدورات التدريبية المقدمة من المعهد والبرامج الجديدة الخاصة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كما تم تعريف الطلاب بالمنصة الرقمية للمعهد وطرق التسجيل في البرامج التدريبة المختلفة.

اضغط على الرابط لمعرفة كافة الخدمات المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات- التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: https://iti.gov.eg/home

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