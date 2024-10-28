تقيمات ومراجعات عالية على فيلم Venom 3: The Last Dance

تلقى فيلم Venom 3: The Last Dance وهم الجزء الثالث من فيلم venom الشهير مزيجًا من الآراء النقدية من النقاد والجمهور، بعد صدوره في صالات السينما عالميا، حيث اعتبره البعض إضافة مثيرة ومسلية إلى السلسلة بينما شعر آخرون بخيبة أمل من بعض الجوانب.

الآراء الإيجابية:

لاقى الفيلم إشادة من بعض النقاد الذين وصفوه بأنه الأكثر سينمائية والأكثر إثارة بين أفلام Venom، حيث اعتبروا أن العلاقة بين إيدي بروك (توم هاردي) وفينوم تتطور بشكل رائع، وتؤدي إلى لحظات من الكوميديا والأكشن القوية، وأشاد بعض النقاد مثل جوزيف ديكلماير بالحركة والمشاهد المثيرة، مشيرين إلى أن الفيلم يشبه أفلام الأبطال الخارقين في بداية الألفينات بأجواء مليئة بالحنين، مع إضافة لمسات من كوميديا الرعب.

النقاد من مواقع مثل The Independent وجدوا أن الفيلم يبرز بتقديمه مزيجاً من الأكشن والحس الكوميدي، مما جعله أشبه برحلة هروب على طراز فيلم Thelma & Louise، ويضم مشاهد مليئة بالطاقة كالغناء في السيارة وإنقاذ الحيوانات، مما أضفى عليه جانباً من العاطفة .

وأشاد العديد من المعجبين بالحس الفكاهي للفيلم ووصفوه بأنه أكثر أجزاء السلسلة إثارة وترفيهاً.

الآراء السلبية:

ومع ذلك، واجه الفيلم انتقادات حادة من آخرين بسبب السيناريو الذي وصفه البعض بالضعف والتكرار، حيث اشتكى النقاد من أن الفيلم يتجاوز أحيانًا أسلوبه الكوميدي لصالح مشاهد معقدة وضعيفة في مختبر تحت الأرض، وهو ما يؤدي إلى فقدان تميزه الذي جعله محبوبًا في الأفلام السابقة، وأبدى النقاد امتعاضهم من ضياع قدرات ممثلين بارزين مثل تشيويتل إيجيوفور وجونو تمبل في أدوار غير مؤثرة.

من ناحية أخرى، تباينت آراء النقاد، حيث حصل الفيلم على تقييم منخفض على منصة Rotten Tomatoes بمعدل 40%، مما يعكس بعض التحفظات على الحبكة وتطوير الشخصيات، حيث رأى البعض أن القصة تحتوي على بعض الفجوات وأن الحبكة قد تكون غير متماسكة، إلا أن النقاد لم ينكروا أن الفيلم يعد تجربة ممتعة ومناسبة لمحبي الأفلام ذات النكهة القديمة في أفلام الأبطال الخارقين.

الإيرادات:

حقق Venom 3 أداءً جيدًا في شباك التذاكر، حيث جذب قاعدة جماهيرية مخلصة، ويرى بعض النقاد أن هذا النجاح المالي يشير إلى استمرار جاذبية شخصية فينوم رغم الانتقادات، مما يعزز احتمالية إنتاج قصص جديدة عن السمبيوت ضمن عالم Marvel السينمائي.