"أهمية التحول الرقمي" ندوة بطب الفيوم

شهدت الدكتور نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان "أهمية التحول الرقمي" والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وحاضرت خلالها الدكتورة نيرمين أسامة، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اليوم الاثنين، بالكلية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

أكدت الدكتورة نجلاء الشربيني، أن كلية الطب حريصة على عقد اللقاءات التعريفية والندوات التثقيفية من أجل الارتقاء بوعي الطلاب في جميع المجالات، موضحة أن ندوة "أهمية التحول الرقمي" تأتي في إطار مبادرة جامعة الفيوم لتسليط الضوء على هذا المجال المهم، بهدف مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى تعريف طلاب الكلية بالتطبيقات التقنية الحديثة في المجال الطبي.

وخلال الندوة تناولت الدكتورة نيرمين أسامة، ما يتعلق بمفهوم مصر الرقمية، وذلك من خلال إتاحة وتسهيل الخدمات بشكل رقمي متكامل والذي يعمل على توفير الوقت والجهد والقضاء على الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وأهمية خدمات منصة مصر الرقمية التي تهدف إلى الحصول على الخدمات تكنولوجيا.

كما تم توضيح مفهوم التحول الرقمي بوصفه إحداث تحول جذري من أجل إدراج التطبيقات التكنولوجية وتطبيق النظام الرقمي والتقني في كافة النواحي الإدارية.

بالإضافة إلى مناقشة تحديات التحول الرقمي والتي ترتبط بالبنية التحتية وعدم الوعي بأهمية استخدام التطبيقات الرقمية وما يعرف بالأمن الرقمي وذلك بحماية المعلومات والبيانات الشخصية عن طريق الأمن السيبراني طبقا للمعايير الدولية للحفاظ على سرية تدول هذه البيانات.

كما تم تسليط الضوء على تأثير التحول الرقمي على التعليم الطبي وما يرتبط به من تطبيقات، من خلال التعليم الالكتروني والمدمج، وكذلك المحاكاة الافتراضية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والصحية الحديثة التي تطرح من خلال الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي.

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