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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون يهود
مستوطنون يهود
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اقتحم مستوطنون اليوم /الاثنين/، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، اقتحامات مكثفة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، بمناسبة "عيد العُرش" اليهودي، وارتكبوا خلالها العديد من الانتهاكات، إضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية على المقدسيين وأملاكهم في البلدة القديمة وأزقتها المؤدية للمسجد الأقصى.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

مستوطنون المسجد الأقصى المبارك القدس شرطة الاحتلال الإسرائيلي