الخميس.. افتتاح معرض "دعوة للتفاؤل" للفنان يسري القويضي

يستضيف جاليري آرت كورنر بالزمالك، معرض "دعوة للتفاؤل" للفنان السفير يسري القويضي، يفتتح المعرض الفنان التشكيلي محمد عبلة، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس31 أكتوبر الجاري، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين والنقاد والجمهور ومحبي الفن التشكيلي، ويستمر حتى12 نوفمبر 2024.

يقول الفنان يسري القويضي عن معرضه: سيكون العرض مفاجأة صادمة للبعض أو ربما للغالبية، لافتا إلى أن فكرته تتمثل في دق جرس إنذار حتى لا نقع في براثن التشاؤم والكآبة والقتامة التي أصبحت تحيط بنا.

وتابع القويضي: في دعوتي للتفاؤل استخدمت اللون الأبيض رمزا للصفاء، والبراءة، والإشراق، والأمل في القادم، والتفاؤل، وأضاف؛ أن لوحات المعرض متشابهة لا تفصح عن موضوع محدد، لأن المقصود منها هو تنبيه المتلقي وتحريك تفكيره لقهر القتامة والكآبة والشائعات التي تحاول كسر معنوياتنا وإرادتنا، والتغلب علي تلك المظاهر السلبية، حتي لا نفقد الأمل في المستقبل المشرق الوضاء.



