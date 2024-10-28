إيرن تعتزم الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة

قال إسماعيل بقائي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، إن بلاده سترد بحزم وفاعلية شديدين على الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت العمق الإيراني، ردًا على عملية الوعد الصادق 2 التي شنتها إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.



وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة طهران، أكد بقاائي إن بلاده ستستخدم كل الوسائل الممكنة للرد على الهجمات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في طهران، مؤكدًا أن الرد سيكون مناسبًا لقوة الهجوم.



يأتي ذلك بعدما قللت إيران من قوة وفاعلية الهجوم الإسرائيلي الأخير على مواقع إيرانية في موقع بارشين العسكري، والذي تسبب في تدمير مواقع خلط وقود الصواريخ، وورش صناعة الصواريخ الباليستية.



كما أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، على ضرورة عدم التهويل من الضربة الإسرائيلية وكذلك عن التهوين من شأنها، مشددًا على أن المسؤولين الإيرانيين عليهم أن يبرزوا قوة إيران أمام عدوهم.