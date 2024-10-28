العالم يترقب حفل جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2024

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين، نحو مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل البالون دور، للإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

ومن المقرر ان تكون نسخة العام الجارى استثنائية، وذلك بعد التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من خلال دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، والتى تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

لم يكن الحدث الأستثنائى فقط فى دمج جوائز الأفضل فى أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية فقط، بل الأكثر من ذلك هو غياب الأسطورتين الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودى، والبرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب إنتر ميامى الأمريكى، عن الجائزة لأول مرة منذ 21 عام.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة 30 لاعب، كالتالى :

1- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).



2- جود بيلينجهام (ريال مدريد).



3- فيدي فالفيردي (ريال مدريد).



4- فيل فودين (مانشستر سيتي).



5- روبن دياز (مانشستر سيتي).



6- إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).



7- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).



8- نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو).

9- توني كروس (اعتزل اللعب).

10- أرتيم دوفبيك (روما).

11- جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن).

12- داني أولمو (برشلونة).

13- ماتس هوملز (روما).

14- مارتن أوديجارد (أرسنال).

15- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

16- هاري كين (بايرن ميونخ).



17- رودري (مانشستر سيتي).

18- ديكلان رايس (أرسنال).

19- فيتينيا (باريس سان جيرمان).

20- كول بالمر (تشيلسي).

21- لامين يامال (برشلونة).



22- داني كارفاخال (ريال مدريد).

23- بوكايو ساكا (أرسنال).

24- هاكان أوجلو (إنتر ميلان).

25- ويليام ساليبا (أرسنال).

26- كيليان مبابي (ريال مدريد).



27- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

28- جريمالدو (باير ليفركوزن).

29- روديجر (ريال مدريد ).

30- أديمولا لوكمان (أتالانتا).