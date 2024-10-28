قرارات عاجلة لـ«تعليم الإسكندرية» بشأن «مشاجرة التختة» بين ولية أمر ومعلمة

أصدر الدكتور عربي أبو اليزيد وكيل وزارة التربية والتعليم قرارات عاجلة بشأن «مشاجرة التختة» بين ولية أمر ومعلمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة اتجاه كلاً من المعلمة صاحبة الواقعة وتحويلها إلى التحقيق معها عن أسباب المشاجرة، ومدير المدرسة ومن قام بتصوير الواقعة ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، متعمدًا بها إثارة الجدل.

وكشف أبو يزيد وكيل الوزارة تفاصيل الواقعة قائلًا: "إن ولى الأمر والدة الطالبين كانت على خلاف قديم مع المدرسة خارج المدرسة؛ فمنذ ثلاث أيام قبل الواقعة، قامت كلًا منهما بعمل محضر في قسم الشرطة لأسباب لا يعلمها أحد، وصدر قرار بحبسهما 48 ساعة، وعادت من جديد بعد ثلاث أيام إلى المدرسة، لسحب ملفات خاصة بطفليها ولكنها رأت المعلمة والتي حدث معها الخلاف سابقًا.

وأكمل تصريحاته الصحفية قائلًا: “فتشاجرت معها من جديد وطلبت المدرسة شرطة النجدة للحضور ومنعت ولي الأمر من مغادرة المدرسة عن طريق حبسها، ولكن ولي الأمر حاولت الخروج من المدرسة، واستعانت بمقعد خاص بالأمن بجوار الباب للهروب، خوفًا من حدوث أي شيء لها داخل المدرسة أو وصول الأمن، ولكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المعلمة التي قامت بهذا الأمر وضد الشخص الذي قام بتصوير الواقعة وضد مدير المدرسة الذي وافق على هذا الحدث وضد المدرسة بشكل عام”.

وأوضح انه سوف يتم اتخاذ إجراءات رادعة في حالة التأكد من إرتكاب المعلمة أو المدرسة أي أخطاء أو تجاوزات مع الطلاب أو السيدة ولى الأمر، وختم حديثه أن وزارة التربية والتعليم تقف لمساندة الطلاب ودعمهم.