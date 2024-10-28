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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه مطروح تشارك في إطفاء حريق بمصنع إعادة تدوير مخلفات

معدات شركة مياه مطروح
معدات شركة مياه مطروح
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شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في إخماد الحريق الذي نشب بمصنع إعادة تدوير المختلفات بمنطقة الكيلو 10 بمدينة مرسي مطروح، وذلك بالدفع بعدد من سيارة مياه شرب ذات سعات مختلفة لمساعدة الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

حيث ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الشركة يفيد بنشوب حريق بمصنع إعادة تدوير المختلفات بمنطقة الكيلو 10، وعلى الفور أمر الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بسرعة توجه فريق الازمات والطوارئ وسيارات المياه لموقع حادث الحريق لمساعدة الدفاع المدني في السيطرة علي الحريق، حيث تم التعامل مع النيران واخمادها والسيطرة في وقت قياسي.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المشتركة للحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة. تعكس هذه العملية التعاون الفعّال بين الجهات المختلفة وأهمية دور الشركات العامة في مثل هذه الأزمات الطارئة.

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