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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس أجنبية بتهمة ممارسة الدعارة بالقاهرة الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق، بحبس فتاة تحمل جنسية إحدي الدول الأجنبية، بتهمة ممارسة الدعارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، حيث تم ضبطها تمارس أعمال منافية للآداب رفقة صيدلي داخل كمبوند في منطقة القاهرة الجديدة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية في رصد معلومات تفيد قيام سيدة بممارسة أعمال منافية للآداب العامة داخل شقة بالقاهرة الجديدة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من القبض على المتهمة ومعها راغب متعة حرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

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