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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة ينقل مباريات الزمالك للكرة النسائية لملاعب الناشئين

فريق الزمالك للكرة
فريق الزمالك للكرة النسائية
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وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على نقل 6 مباريات لفريق الزمالك لكرة القدم النسائية الخاصة بالدوري الأول للكرة النسائية، إلى ملاعب الناشئين بالنادي، حيث تقرر تعديل ملعب المباريات ليكون على الناشئين بدلا من ملعب مركز شباب الجيزة .

وجاء جدول مباريات الزمالك المتبقية كالآتي 

الزمالك أمام المصري الجمعة الموافق 1-11-2024

الزمالك أمام مودرن سبورت الجمعة الموافق 15-11-2024

الزمالك امام اتحاد بسيون الجمعة الموافق 6-12-2024

الزمالك امام انبي الجمعة الموافق 27-12-2024

الزمالك امام البنك الاهلي الاثنين الموافق 13-1-2025

الزمالك امام بالم هيلز الثلاثاء الموافق 4-2-2025

الزمالك فريق الزمالك لكرة القدم النسائية كرة القدم النسائية