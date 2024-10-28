اتحاد الكرة ينقل مباريات الزمالك للكرة النسائية لملاعب الناشئين

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على نقل 6 مباريات لفريق الزمالك لكرة القدم النسائية الخاصة بالدوري الأول للكرة النسائية، إلى ملاعب الناشئين بالنادي، حيث تقرر تعديل ملعب المباريات ليكون على الناشئين بدلا من ملعب مركز شباب الجيزة .

وجاء جدول مباريات الزمالك المتبقية كالآتي

الزمالك أمام المصري الجمعة الموافق 1-11-2024

الزمالك أمام مودرن سبورت الجمعة الموافق 15-11-2024

الزمالك امام اتحاد بسيون الجمعة الموافق 6-12-2024

الزمالك امام انبي الجمعة الموافق 27-12-2024

الزمالك امام البنك الاهلي الاثنين الموافق 13-1-2025

الزمالك امام بالم هيلز الثلاثاء الموافق 4-2-2025