لأول مرة.. إضافة عقار الأوزروديكس ضمن الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الاثنين، عن قيام الهيئة بإضافة وتوفير عقار الأوزروديكس لحقن شبكية العين، وإضافته للمرة الأولى ضمن حزم الخدمات المجانية المقدمة لأهالي الأقصر، من منتفعي التأمين الصحي الشامل داخل مركز الرمد التابع لمجمع الأقصر الطبي الدولي.

واوضح البرعي، أن تكلفة الحقنة الواحدة للاوزروديكس تتخطى الـ 15 ألف جنية، وتقدم مجاناً لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، حيث يتم حقن العقار لمرضى ارتشاح الشبكية "اعتلال شبكي سكري" بواسطة أساتذة متخصصون في طب وجراحة العيون، ويتم تكرار الحقن للمريض عند الحاجة، وذلك سعياً من الهيئة لتلبية تطلعات منتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء الأقصر.

إجراء أول حالة حقن لعقار الأوزروديكس لمريض بمجمع الأقصر الطبي

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمد عبدالهادي مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إلى أنه تم إجراء أول حالة حقن لعقار الأوزروديكس لمريض يعاني من الإرتشاح الشبكي داخل مركز الرمد بالمجمع الطبي الدولي، وقام بالحقن الدكتور محمد عطيتو أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس قسم الرمد بالمجمع الطبي الدولي، وتحت إشراف الدكتور محمد العقبي مدير المجمع الدولي، وذلك في خطوة إيجابية تعكس سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتوفير المزيد من الخدمات الطبية لتلبي أحتياجات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

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