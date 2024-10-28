تفاصيل مقتل طالب ابتدائي بالحوامدية

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة قرارًا بحبس المتهم بقتل طالب في الحوامدية 4 أيـام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المجني عليه هو طالب في المرحلة الإبتدائية، ولقى مصرعه في مشاجرة عائلية بمنطقة الحوامدية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثمان المتوفي إلى رحمة مولاه ، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الكشف الطبي والصفة التشريحية للجثمان.

القبض على المتهم بقتل طالب ابتدائي بالجيزة



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على المتهم بقتل طالب ابتدائي في مشاجرة عائلية بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بمصرع طالب ابتدائي، إثر مشاجرة عائلية بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع طالب ابتدائي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.