برلمانية حزب المؤتمر: الفلاح المصري يعاني ولا بد من التدخل وإيجاد حلول جذرية

طالب النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ بثورة تنموية حقيقية في مجال الزراعة المصرية، مؤكدا أن الفلاح المصري يعاني، ولابد من التدخل وإيجاد حلول جذرية لدعم والارتقاء بمنظومة الزراعة المصرية.

وأضاف رسلان خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلب المناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، أن التوسع الأفقي يحتاج إلي أشياء كثيرة ومشاكل الزارعين تتمثل مع هيئة التنمية الزراعية في حل مشكلات التقنين والمعاينات والعديد من المشكلات التي تهم الفلاحين.

وشدد رسلان على أن مشكلة الأسمدة من أكثر المشكلات التي تؤرق الفلاح ونحتاج إلي موظفين بوزراة الزراعة ، نظرا لقلة عددهم بأقسام الإرشاد الزراعي، والإشراف وغيره