ads
الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية حزب المؤتمر: الفلاح المصري يعاني ولا بد من التدخل وإيجاد حلول جذرية

النائب طارق رسلان
النائب طارق رسلان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ بثورة تنموية حقيقية في مجال الزراعة المصرية، مؤكدا أن الفلاح المصري يعاني، ولابد من التدخل وإيجاد حلول جذرية لدعم والارتقاء بمنظومة الزراعة المصرية.

وأضاف رسلان خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة  طلب المناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، أن التوسع الأفقي يحتاج إلي أشياء كثيرة ومشاكل الزارعين تتمثل مع هيئة التنمية الزراعية في حل مشكلات التقنين والمعاينات والعديد من المشكلات التي تهم الفلاحين.

وشدد رسلان على أن مشكلة الأسمدة من أكثر المشكلات التي تؤرق الفلاح ونحتاج إلي موظفين بوزراة الزراعة ، نظرا لقلة عددهم بأقسام الإرشاد الزراعي، والإشراف وغيره  

النائب طارق رسلان الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر مجلس الشيوخ الزراعة الفلاح المصري