رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب بوجود لجنة لتوحيد أسعار الأراضي المستصلحة للزراعة

طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بطرح أراضي صحراوية للزراعة للتوسع الأفقي في الأراضي المستصلحة للزراعة.

وطالب “دعبس” بضرورة أن يكون هناك منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف، بحيث يتم طرح الأراضي بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشتري للحصول علي قروض من البنك الزراعي لشراء تلك الأراضي ، وكذلك العمل علي سرعة وسهولة ويسر استخراج كافة الأوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوارق الملكية أو غير ذلك.

كما طالب بأن تكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضي، بحيث تكون كل منطقة بسعر واحد ، وأن يكون السعر وفقا للمنطقة وظروفها ، فليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضي الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه.

كما أكد دعبس أن مراكز البحوث الزراعية في دعم المزارع وتوضيح وإرشاد المزارع في الأراضي الصحراوية بحيث يحصل على أعلى محصول.

كما طالب باستنساخ تجربة الاتحاد الأروبي في دعم الفلاح وتحديد السعر المناسب للمحصول.