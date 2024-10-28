انقطاع مفاجئ للمياه عن مناطق بالمقطم بسبب كسر بخط الصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة اليوم الاثنين، انقطاع مفاجئ للمياه عن مناطق الهضبة العليا وعدد من المناطق المجاورة بالمقطم، وذلك بسبب حدوث كسر في خط الصرف الصحي الرئيسي بالمنطقة.

وأكدت الششركة في بيانها، أنه من المقرر أن يستمر انقطاع المياه لمدة 7 ساعات، ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم التالي.

ودعت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات.

وقامت الشركة بتسيير سيارات محملة بـمياه الشرب الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي سيتم توزيعها مجانًا على المواطنين في المناطق المتضررة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 125 أو عبر خدمة الواتس آب على الرقم 01206665125 للاستفسار عن أي معلومات متعلقة بانقطاع المياه.