السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية والوفد المرافق له من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفقاً لما نقلته فضائية إكسترا نيوز.

وأشار السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن اللقاء شهد تناول جهود تطوير العلاقات المتميزة بين مصر والشركة، حيث أكد "ديسكالزي" اعتزازه بالتعاون المثمر بين الجانبين، مشيداً في هذا السياق بجهود الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين بما يعود بالنفع على الطرفين، ومؤكداً حرص شركته على تعزيز دورها كأحد أكبر العاملين بسوق الطاقة في مصر، لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة.