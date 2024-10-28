"مائل للحرارة ورياح نشطة".. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يشهد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الثلاثاء، رياح نشطة على مناطق من الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمي والصغرى 15درجة ، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمي والصغري 18 درجة.