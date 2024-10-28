وزير التموين: التجارة الداخلية تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان التجارة الداخلية تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، حيث تسهم في خلق فرص العمل المباشرة والغير مباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلي ، وفي اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة، نجد أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلاً فعّالاً لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التي تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وهي تلعب دوراً أساسياً في تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية لافتا الى أن تطوير البنية الأساسية يساهم في تعزيز الربط بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز من استقرار الأسعار ويزيد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

وجاء ذلك خلال فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ،والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية مع كل من المهندس محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة إعمار والمهندس علاء شوقى رئيس مجلس إدارة شركة تشيلو.