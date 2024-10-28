نادي الجونة يعلن أسماء جهازه الفني والطبي للموسم الجديد

أعلن نادي الجونة، أسماء الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون لموسم 2024 -2025.

ففي الجهاز الفني للفريق تم اختبار كابتن علاء عبدالعال كمدير فني للفريق، وكابتن محمد عدلي مدرب عام، وكابتن ممدوح إبراهيم مدرب حراس مرمى، وكابتن مجدس سعد مدرب للفريق، وكابتن أحمد فتحي مخطط أحمال، وكابتن عمرو جمال مساعد مخطط أحمال ، ودكتور أحمد ميمي محلل اداء للفريق.

اما في الجهاز الإداري، تم اختيار كابتن ايمن فتحي كمدير إداري وكلا من كابتن محمد على وكابتن محمد نور كإدرايين، وفي الجهاز الطبي اختيار دكتور هشام حسن رئيس الجهاز الطبي، وأحمد السيد اخصائي تأهيل، وهشام مدره أخصائي علاج طبيعي، أحمد صلاح ومحمد عمار وحازم مصطفي ضمن الجهاز الطبي.

وأخيرا الجهاز المعاون، تم اختيار كابتن حسن ريحان مشرف الجهاز المعاون، وكلا من كابتن أحمد دنيا، كابتن ناصر حمدي وكابتن روماني حلمي ضمن الجهاز المعاون.