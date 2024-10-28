بعد اصطدام طائرة بـ توك توك في السودان.. تعرف على أغرب حوادث السير

بعدما شهدت السودان واقعة غريبة من نوعها حيث اصطدمت طائرة بتوكتوك اثناء هبوطها حيث ظهر التوكتوك بشكل مفاجيء أمامها، تستعرض "البوابة نيوز" أغرب حوادث السير التي شغلت الناس حول العالم، وهذه الحوادث غريبة ومثيرة للاهتمام، وتتضمن عوامل مفاجئة وغير متوقعة تجعلها حديث الناس وتثير التساؤلات حول السلامة والإجراءات المتبعة في مواقف كهذه.

1. سيارة تسقط في حمام سباحة

في عام 2021 في ولاية كاليفورنيا، دخلت سيارة إلى حديقة منزل وسقطت مباشرة في حمام السباحة، وكانت السيدة السائقة قد فقدت السيطرة على السيارة بسبب محاولة تفادي تصادم آخر، لكن الغريب أن السيارة هبطت بشكل كامل في الماء دون أضرار كبيرة.

2. اصطدام طائرة بسيارة على الطريق السريع

في واشنطن بالولايات المتحدة، كان قائد طائرة صغيرة يواجه مشكلة تقنية واضطر للهبوط اضطراريًا على الطريق السريع، وخلال الهبوط، اصطدم بسيارة كانت في طريقه، لكن لحسن الحظ، لم يتعرض أي شخص لإصابات خطيرة.

3. قطار يصطدم بسيارة شرطة تركت متوقفة على سكة حديدية

في حادث غير متوقع عام 2022 في ولاية كولورادو الأمريكية، قام ضابط شرطة بتوقيف سيارة مشبوهة على سكة حديدية، تاركًا السيارة على المسار خلال عملية القبض، ففوجئ الجميع بقطار يصطدم بالسيارة بينما كان المتهم بداخلها، ونجت المرأة بأعجوبة لكن الحادث فتح باب النقاش حول إجراءات السلامة للشرطة.

4. اصطدام سيارة بلوحة إعلانات ضخمة على طريق سريع

في حادث وقع في الصين عام 2015، ارتفعت سيارة في الهواء بسبب انحدار مفاجئ في الطريق واصطدمت بلوحة إعلانات ضخمة معلقة على ارتفاع عدة أمتار، وكانت الصور للحادث مذهلة، وأظهرت السيارة وهي عالقة في اللوحة على ارتفاع غير متوقع، دون وقوع إصابات خطيرة للسائق.

5. تصادم بين سفينة وشاحنة في ميناء

في عام 2020، وقعت حادثة طريفة وغريبة في ميناء أوساكا باليابان عندما ارتطمت سفينة كبيرة بشاحنة محملة بالبضائع، لم يتوقع السائق أن السفينة ستقترب إلى هذه الدرجة من المرفأ، مما أدى إلى حدوث تصادم لم يسبب إصابات لكن خلّف أضرارًا في السفينة والشاحنة.