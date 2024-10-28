باحث: استراتيجية ترامب توافق هوى الجالية العربية والإسلامية بالانتخابات الأمريكية

علق الداه يعقوب، كاتب وباحث سياسي، على قرب انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلا إنه من المتوقع بدء حالة الاستقطاب وتبادل الاتهامات بين المرشحين دونالد ترامب وكمالا هاريس، إلى جانب محاولة استمالة الناخبين خاصة في وجود نوعا من السباق المحموم من أجل إقناع الناخبين بالتصويت المبكر.

وأضاف «يعقوب»، خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «حتى الآن، صوت أكثر من 40 مليون بالتصويت المبكر، وهذا رقم قياسي للغاية، إذ لم يكن الجمهوريين يقتنعون بالتصويت المبكر عبر البريد، ولكنهم حاليا يفضلون هذه الاستراتيجة بسبب المخاوف من يوم الاقتراع وما سوف يحدث».

وتابع، أن تبادل الاتهامات بين المرشحين هو ما يسود الأجواء خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه المعروف دائما هو كون الجالية العربية والإسلامية كانت دائما ديمقراطية الهوى لكن الأحداث الآخيرة في غزة ولبنان والمواقف المتذبذبة للديمقراطيين جعلت يعزفون عنهم، مشيرا إلى أن استراتيجية ترامب حاليا توافق هوى الجالية العربية والإسلامية في الانتخابات الأمريكية.