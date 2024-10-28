تعرف على ترتيب دوري القسم الثاني للكرة النسائية

انتهت امس الأحد، مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري القسم الثاني للكرة النسائية 2024 -2025، حيث فاز الزهور البورسعيدي على رع للالعاب اللرياضية بهدف نظيف، وفاز سموحة على الزهور القاهري 3-2، وتعادلت فرق حدائق حلوان و م.ش محلة حسن، وفاز 6 أكتوبر على السكة الحديد 3-2، أما طلائع الجيش فاز على الاسماعيلي بخمسة أهداف نظيفة .

وعليها تصدر فريق الزهور البورسعيدي جدول بطولة الدوري القسم الثاني للكرة النسائية بـ نقاط، ليليه سموحة بـ 6نقاط، واس اى كا اف سي بـ6 نقاط، وايديال بـ 6 نقاط ، و6 أكتوبر بـ 4 نقاط.

للتعرف على ترتيب جدول بطولة الدوري القسم الثاني للكرة النسائية 2024 -2025 ، انظر الصورة التالية: