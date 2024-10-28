مستجدات قضية وفاة ليام باين وموعد دفنه

مازالت تطورات وفاة المغني العالمي ليام باين جارية، ويتابع جمهوره ماتوصلت اليه التحقيقات النهائية وموعد جنازته، لم تؤكد عائلته موعد أو مكان جنازة باين حتى الآن بشكل رسمي، لكن من المتوقع أن يتم دفنه في مسقط رأسه بمدينة ولفرهامبتون بناءً على تكهنات المعجبين، وقد طلبت عائلة نجم الفرقة الموسيقية العالمية one direction الخصوصية في هذا الوقت، مع نشر رسائل مؤثرة تعبر عن حزنهم العميق .

ووفقا للصحف العالمية، ان التحقيقات الرسمية من قبل مكتب المدعي العام الجنائي والتصحيحي الوطني في الأرجنتين ما زالت مستمرة، حيث تم تصنيف الحادث على أنه ليس بفعل فاعل، وتشير التقارير إلى أن باين تعرض لإصابات جسدية خطيرة تسببت في نزيف داخلي وخارجي ولا تزال السلطات تحقق في الظروف المحيطة بوفاته، مما أثار صدمة كبيرة بين معجبيه والمجتمع الفني بشكل عام .

وكان يرتبط ليام بمشروعين اعلاميين قيد الانتاج وأثرت وفاته باين على المشروعين الرئيسيين وهم برنامج Building the Band الذي كان من المفترض أن يظهر فيه كعضو لجنة تحكيم، ووثائقي Boyband Forever الذي كان يسلط الضوء على حياة الفرق الموسيقية، ويواجه كلا المشروعين مستقبلًا غير مؤكد بعد وفاته حتى الآن.