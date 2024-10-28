محافظ المنوفية يتفقد عددا من مشروعات البنية التحتية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية واسعة في مركز ومدينة أشمون لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على معدلات الإنجاز بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بطهواي



تفقد المحافظ أعمال توسعة محطة معالجة الصرف الصحي في قرية طهواي، المقامة على مساحة 7 أفدنة بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب يومياً وبنسبة تنفيذ بلغت 85%.

يخدم المشروع قرى طهواي وشما ورملة الإنجب، ويشمل 4 أحواض تهوية وترسيب وأحواض تجفيف، وجّه المحافظ بسرعة تذليل العقبات أمام المشروع لتسليمه وفق الجدول الزمني المحدد.

إنشاءات مدرسة السادات الثانوية التجارية



كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية في مدرسة السادات الثانوية التجارية، التي تقع على مساحة 4148 م2 وتضم 57 فصلاً دراسياً، بهدف تقليل الكثافة الطلابية.

واطلع على شرح مفصل من المهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، التي أكدت أن نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني بلغت 72%.

وجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بمراحل التنفيذ ورفع نواتج الحفر بانتظام، كما شدد على تشكيل لجنة للمتابعة لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية.

أعمال رصف ورفع كفاءة طريق 21



وفي إطار الجولة، تابع المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة طريق 21 الذي يربط بين أشمون وطليا والبرانية والكوادي وكمين أبو يوسف بطول 8 كيلومترات وبتكلفة 50 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات للانتهاء من هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في تحقيق السيولة المرورية وخدمة المواطنين بشكل أفضل.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظ المنوفية على المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية والتنموية لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، مع تأكيده على تقديم الدعم اللازم لتطوير مشروعات البنية التحتية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20241028-WA0068

IMG-20241028-WA0067

IMG-20241028-WA0066

IMG-20241028-WA0064

IMG-20241028-WA0063

IMG-20241028-WA0062

IMG-20241028-WA0061

IMG-20241028-WA0057

IMG-20241028-WA0060

IMG-20241028-WA0059

IMG-20241028-WA0058

IMG-20241028-WA0055

IMG-20241028-WA0054

IMG-20241028-WA0051